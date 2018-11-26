Владимир Сипягин встретился с президентом Федерации биатлона России Владимиром Драчёвым
Владимир Сипягин встретился с президентом Федерации биатлона России Владимиром Драчёвым
Владимир Сипягин встретился с президентом Федерации биатлона России Владимиром Драчёвым, чтобы обсудить возможность создания в Суздальском районе современной биатлонной трассы. По поручению губернатора региональный департамент по физкультуре и спорту внимательно изучит этот вопрос.
Вопрос о строительстве биатлонной трассы в 33-м регионе поднимают не в первый раз. Ещё четыре года назад Светлана Орлова
направила письмо министру спорта России с просьбой рассмотреть возможность включения строительства лыжно-биатлонного центра в федеральную программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».
К сожалению, ответили отрицательно, потому что программа предусматривала строительство спортивных объектов, стоимость которых не превышает 100 миллионов рублей. А проект лыжно-биатлонного центра в деревне Масленка с учётом создания инженерной инфраструктуры требует около 750 миллионов рублей, а стоимость оборудования комплекса – ещё 100 миллионов рублей.