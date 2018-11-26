Сотрудники госавтоинспекции организовали обучающую игру, напомнив о необходимости быть внимательными пешеходами.

В рамках мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району встретились с воспитанниками детских садов районного центра. Полицейские подготовили специальную игру, участникам которой предстояло выполнить ряд заданий, проявив себя внимательными пешеходами.В ходе игры дошколята выполняли задания, связанные со знаниями правил пересечения регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, обозначения дорожных знаков и сигналов светофора, поведения в транспортом средстве при движении в качестве пассажира, а также необходимости применения световозвращающих элементов.Сотрудники полиции отметили, что ребята отлично справились с заданиями и пожелали дошколятам всегда оставаться внимательными участниками дорожного движения.