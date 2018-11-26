В столовой садика не соблюдали правила хранения продуктов

В столовой садика не соблюдали правила хранения продуктовСпециалисты Россельхознадзора в одном из детских садов Вязниковского района нашли нарушения законодательства в области безопасности пищевой продукции.В столовой садика не соблюдали правила хранения закупленных для дошколят продуктов. Тушки цыплят-бройлеров хранили при температуре, которая значительно превышала допустимые значения. Кроме того, повара не соблюдали ветеринарно-санитарные требования к производственным помещениям и оборудованию.Руководству детского сада выдали предостережение об устранении правонарушений. Некачественную продукцию изъяли.