За жизнь малышки боролись врачи, однако она умерла

За жизнь малышки боролись врачи, однако она умерлаВ Юрьев-Польском 43-летнюю местную жительницу обвиняют в убийстве новорожденного ребенка, сообщает региональный СледКом.Последние несколько лет женщина жила с взрослой дочерью и маленьким сыном в комнате общежития. После неразборчивых половых контактов с несколькими мужчинами в мае этого года она поняла, что забеременела. Не собираясь воспитывать ребенка из-за сложного материального положения, она тщательно скрывала беременность и решила тайно родить малыша.В июне этого года женщина, находясь на 34 неделе беременности, почувствовала предродовые схватки и, собираясь убить ребенка, взяла 2 пакета и ушла в безлюдное место.Во время родов она специально приняла позу, угрожающую жизни новорожденного, а после рождения девочки, положила ее в пакеты. Затем она бросила новорожденную в мусорный контейнер, понимая, что в таких условиях малышка погибнет.Местная жительница, выносившая мусор, услышала плач и нашла ребенка. Врачи скорой помощи доставили в больницу малышку, находившуюся в крайне тяжелом состоянии.Женщину задержали. Потом, по ходатайству следователя СК России, ее заключили под стражу.За жизнь малышки боролись врачи Юрьев-Польской ЦРБ, а затем областной детской клинической больницы. Однако травмы головы, полученные девочкой при рождении, а также повреждения, полученные при падении на асфальт, привели к необратимым осложнениям. Девочка умерла.Врачи назвали малышку Верой, ее интересы на следствии представляет сотрудник отдела опеки и попечительства. Сын женщины теперь воспитывается в приемной семье.