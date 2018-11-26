Власти в Киеве провоцируют Москву на конфликт. Если их цель – война с Россией, это значит одно: они окончательно обезумели.

Власти в Киеве провоцируют Москву на конфликт. Если их цель– война с Россией, это значит одно: они окончательно обезумели.В инциденте у Крымского моста именно Украина выступилаагрессором. На этом фоне обращение Киева к мировому сообществу с требованием принять меры против Москвы выглядят несколько странно, считает ведущий ВладимирСоловьев.Он в своей программе на телеканале "Россия 1"процитировал украинского посла в США Валерия Чалого. Дипломат ранее заявил, чтоКиев обратился к американским партнерам с призывом о решительной поддержкеУкраины. Украинская сторона призвала США дать четкий сигнал "агрессору"с целью "недопущения дальнейшей эскалации".Однако ведущий напомнил, что это корабли ВМС Украиныустроили провокацию и нарушили государственную границу России. А действияроссийских пограничников были абсолютно законны. "А агрессор-то здесьУкраина. Не мы в их воды входили, а они в наши", – подчеркнул Соловьев.25 ноября два украинских боевых катера и рейдовый буксирпопытались без разрешения российских властей пройти через Керченский пролив. Ихостановила погранслужба ФСБ. Украинские суда "Бердянск", "Никополь"и "Яны Капу" отконвоированы в ближайший российский порт. По фактунарушения границы возбуждено уголовное дело. Как сообщают российскиеспецслужбы, на кораблях найдены неопровержимые доказательства подготовки Киевомпровокации силами ВМФ Украины в черноморской акватории.