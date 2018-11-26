Власти в Киеве провоцируют Москву на конфликт. Если их цель
– война с Россией, это значит одно: они окончательно обезумели.
Власти в Киеве провоцируют Москву на конфликт. Если их цель
– война с Россией, это значит одно: они окончательно обезумели.
В инциденте у Крымского моста именно Украина выступила
агрессором. На этом фоне обращение Киева к мировому сообществу с требованием принять меры против Москвы выглядят несколько странно, считает ведущий Владимир
Соловьев.
Он в своей программе на телеканале "Россия 1"
процитировал украинского посла в США Валерия Чалого. Дипломат ранее заявил, что
Киев обратился к американским партнерам с призывом о решительной поддержке
Украины. Украинская сторона призвала США дать четкий сигнал "агрессору"
с целью "недопущения дальнейшей эскалации".
Однако ведущий напомнил, что это корабли ВМС Украины
устроили провокацию и нарушили государственную границу России. А действия
российских пограничников были абсолютно законны. "А агрессор-то здесь
Украина. Не мы в их воды входили, а они в наши", – подчеркнул Соловьев.
25 ноября два украинских боевых катера и рейдовый буксир
попытались без разрешения российских властей пройти через Керченский пролив. Их
остановила погранслужба ФСБ. Украинские суда "Бердянск", "Никополь"
и "Яны Капу" отконвоированы в ближайший российский порт. По факту
нарушения границы возбуждено уголовное дело. Как сообщают российские
спецслужбы, на кораблях найдены неопровержимые доказательства подготовки Киевом
провокации силами ВМФ Украины в черноморской акватории.