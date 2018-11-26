Собственников торговых помещений обязали украсить фасады зданий

Собственников торговых помещений обязали украсить фасады зданийВладимирская администрация позаботилась о том, чтобы город встретил новогодние и рождественские праздники во все оружии. Собственников торговых помещений обязали до 1 декабря украсить фасады зданий.Праздничное оформление, как считают депутаты, это не только приятная новогодняя традиция. Яркие фасады зданий и сверкающие витрины дарят горожанам позитивные эмоции. Помимо зданий, предприниматели украсят и прилегающую к ним территорию.Администрации районов Владимира тоже начали предпраздничную подготовку. Во Фрунзенском районе в рамках подготовки к новогодним гуляниям, в сквере возле прудов на улице Комиссарова, а также в микрорайоне Оргтруд привезли и установили елки.