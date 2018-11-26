Стороны высказались о готовности к долгосрочному сотрудничеству

Стороны высказались о готовности к долгосрочному сотрудничествуВо Владимире прошла встреча Владимира Сипягина и гендиректора ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игоря Маковского.Обсудить важные вопросы также пришли директор филиала «Владимирэнерго» Роман Сорокин, директор департамента ЖКХ Илья Потапов и врио первого заместителя губернатора по развитию инфраструктуры Александр Байер.Владимир Сипягин не смог не отметить масштабную деятельность владимирских энергетиков по повышению надёжности функционирования распределительных электрических сетей во всех районах 33-го региона.По словам губернатора, он ставит амбициозную задачу - вывести все отрасли региона на высокие экономические показатели:«Во главу я угла ставлю профессионализм и умение работать в быстром темпе. Мы все должны неустанно двигаться вперёд. В том числе в энергетическом комплексе. Нашей области нужна модернизация электрических сетей и введение дополнительных мощностей – для потребностей и нужд предпринимателей, инвесторов и, конечно, всех жителей региона».Игорь Маковский рассказал Владимиру Сипягину о планах компании по развитию электросетевой инфраструктуры области с применением цифровых технологий:«Модернизация повысит эффективность функционирования электросетей, а также позволит снизить издержки и добиться надёжности и качества электроснабжения потребителей на новый уровень. 33 регион может стать одним из пилотных, где реализуют этот инновационный проект».В конце встречи стороны выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству, которое поможет улучшить инвестиционный климат в регионе, развитие бизнеса, обеспечение комфорта и уюта для жителей области.