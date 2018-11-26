Сумма накопленных на банковских счетах средств почти в 2 раза превышает объем кредитов

Сумма накопленных на банковских счетах средств почти в 2 раза превышает объем кредитовС января по сентябрь этого года во Владимирской области объем средств, привлеченных кредитными организациями, составил 236,7 миллиардов рублей.Основную долю этих средств занимают вклады физических лиц: к началу октября они составили 79,2%. При этом объем вкладов жителей региона вырос до 187,5 миллиардов рублей.Сумма накопленных на банковских счетах средств почти в 2 раза превышает объем кредитов – 101,2 миллиарда рублей.В структуре вкладов преобладают рублевые депозиты, доля которых составила больше 90%.