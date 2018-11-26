В голосовании поучаствовали более 6 500 горожан

В голосовании поучаствовали более 6 500 горожанСити-менеджер Владимира Андрей Шохин выразил благодарность всем участникам интернет-голосования по проекту реновации Добросельского парка.В открытом , которое проходило на сайте мэрии, поучаствовали более 6 500 горожан. 63% владимирцев полностью поддержали проект парка, 37% нажали «против», и только 20 человек решили, что им «все равно».Теперь специалисты компании «Абсолют-плюс» доработают проект с учетом замечаний экспертов и предложений горожан. А потом, по распоряжению Андрея Шохина, городские управление ЖКХ и управление архитектуры и строительства хотят организовать общественное обсуждение финального варианта.