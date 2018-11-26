Зоозащитники бьют тревогу после информации о том, что в Египте якобы с целью контроля за бездомными животными бродячих собак и кошек отправляют в Азию на съедение. Власти эту информацию отрицают, но накануне уволили главного ветврача, а в СМИ попала информация о конкретных партиях животных.

Зоозащитники бьют тревогу после информации о том, что в Египте якобы с целью контроля за бездомными животными бродячих собак и кошек отправляют в Азию "на съедение".Первоначально гнев защитников четвероногих вызвали слова депутата египетского парламента Маргарет Азар — полномочного представителя комитета по правам человека.Она предложила собирать на улицах собак и кошек и отправлять их в Южную Корею, где их едят. Многие ее слова, сказанные около двух месяцев назад, восприняли как неудачную шутку.Однако несколько дней назад местные журналисты узнали о разрешении на экспорт 4100 животных, которых уже готовят к отправке за границу.Предположительно, пункты назначения — Китай или Южная Корея, где их, согласно давней традиции, варят заживо и едят, передает ТАСС.При этом официальный представитель Минсельхоза в интервью на египетском спутниковом телеканале Ten сообщил, что ведомство одобрило к вывозу партию из 2400 кошек и около 2000 собак. Все они — бездомные.Он также признал, что "Египет впервые экспортирует кошек и собак за рубеж", но пункт назначения не указал.Власти страны, однако, эту информацию отрицают. Официальный представитель Министерства сельского хозяйства Хамид Абдель Даим заявил, что "сведения об отправке животных за рубеж для употребления их в пищу совершенно не соответствуют действительности".Тем временем, вечером 25 ноября стало известно об отставке главного ветврача Египта Ибрагима Махруса. Первоначально причины увольнения не назывались, а позднее его увольнение объяснили выходом на пенсию.