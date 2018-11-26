Киевские власти через введение военного положения пытаются решить свои политические задачи, связанные с предстоящими президентскими выборами. Такую оценку последним событиям на Украине дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Киевские власти через введение военного положения пытаютсярешить свои политические задачи, связанные с предстоящими президентскимивыборами. Такую оценку последним событиям на Украине дал спикер ГосдумыВячеслав Володин.Президент Украины закладывает основа для переноса выборов2019 года и ограничения избирательных прав граждан. "Именно для этогоПорошенко организовал провокацию в Керченском проливе", – уверен Володин.К сожалению, граждане Украины стали заложниками авантюрыруководства своей страны, цель которого – любыми способами сохранить личнуювласть, отметил спикер."Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введениивоенного положения на территории страны. И Верховная рада сейчас его обсуждаети, возможно, одобрит его в виде закона", – сказал глава Госудмы.Накануне, 25 ноября, три военных корабля ВМС Украинывторглись в территориальные воды России и маневрировали несколько часов, нереагируя на предупреждения наших пограничников. К вечеру ФСБ задержаланарушителей и доставила их в Керчь.В ответ на это Совет национальной безопасности и обороны Украиныпринял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Соответствующийуказ сегодня подписал Петр Порошенко, теперь это решение должна утвердитьВерховная рада. Также верховный главнокомандующий привел войска в состояниеповышенной боеготовности и распорядился усилить охрану стратегических объетов.