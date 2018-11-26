Киевские власти через введение военного положения пытаются
решить свои политические задачи, связанные с предстоящими президентскими
выборами. Такую оценку последним событиям на Украине дал спикер Госдумы
Вячеслав Володин.
Киевские власти через введение военного положения пытаются
решить свои политические задачи, связанные с предстоящими президентскими
выборами. Такую оценку последним событиям на Украине дал спикер Госдумы
Вячеслав Володин.
Президент Украины закладывает основа для переноса выборов
2019 года и ограничения избирательных прав граждан. "Именно для этого
Порошенко организовал провокацию в Керченском проливе", – уверен Володин.
К сожалению, граждане Украины стали заложниками авантюры
руководства своей страны, цель которого – любыми способами сохранить личную
власть, отметил спикер.
"Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении
военного положения на территории страны. И Верховная рада сейчас его обсуждает
и, возможно, одобрит его в виде закона", – сказал глава Госудмы.
Накануне, 25 ноября, три военных корабля ВМС Украины
вторглись в территориальные воды России и маневрировали несколько часов, не
реагируя на предупреждения наших пограничников. К вечеру ФСБ задержала
нарушителей и доставила их в Керчь.
В ответ на это Совет национальной безопасности и обороны Украины
принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Соответствующий
указ сегодня подписал Петр Порошенко, теперь это решение должна утвердить
Верховная рада. Также верховный главнокомандующий привел войска в состояние
повышенной боеготовности и распорядился усилить охрану стратегических объетов.