Певец Александр Панайотов страдает от мистических снов. Артист уверяет, что способен предвидеть будущее.

Певец Александр Панайотов страдает от мистических снов. Артистуверяет, что способен предвидеть будущее.По словам Александра, уже много лет с ним происходят странные вещи. "Все,что я увидел во сне, потом обязательно происходит в реальной жизни. Это мне длячего-то дано, но для чего, никак понять не могу. Наверное, чтобы я был готов кпроисходящему", – отмечает знаменитость.Панайотов добавил, что видения стали приходить к нему сразу послепереезда в Москву. Поначалу они очень пугали звезду, однако со временем Александр успокоился и смирился. "Обычно это происходит во сне. Я знаю, чтотакое состояние еще называют сонным параличом. Этому пытаются найти медицинскоеобъяснение, но пока не могут. Я по крайней мере сам не понимаю, что со мнойпроисходит в эти моменты", – отметил вокалист.Певец стесняется своего дара. Он редко кому-тоговорит о видениях, так как боится, что его сочтут сумасшедшим. Однако с каждым годоммистические предзнаменования появляются все чаще, артист даженачал выходить в астрал.Все, кто знает об этой особенности Панайотова, советуют ему обратиться к экстрасенсу. Однако артист отказывается от помощи колдунов. В Сетион нашел товарищей по несчастью и часто делится с ними переживаниями."У всех абсолютно одинаковые симптомы – такие же, как и уменя. Во время сонного паралича я выхожу из тела, наблюдаю за собой со стороны,могу летать даже за пределами пространства, в котором нахожусь. Это так страшно:никому не пожелаю такое испытывать. К счастью, это происходит не каждый день",– заметил артист. Панайотов уверен, что видения будут преследовать его до концажизни. Об этом сообщает