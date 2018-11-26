Певец Александр Панайотов страдает от мистических снов. Артист
уверяет, что способен предвидеть будущее.
Певец Александр Панайотов страдает от мистических снов. Артист
уверяет, что способен предвидеть будущее.
По словам Александра, уже много лет с ним происходят странные вещи. "Все,
что я увидел во сне, потом обязательно происходит в реальной жизни. Это мне для
чего-то дано, но для чего, никак понять не могу. Наверное, чтобы я был готов к
происходящему", – отмечает знаменитость.
Панайотов добавил, что видения стали приходить к нему сразу после
переезда в Москву. Поначалу они очень пугали звезду, однако со временем Александр успокоился и смирился. "Обычно это происходит во сне. Я знаю, что
такое состояние еще называют сонным параличом. Этому пытаются найти медицинское
объяснение, но пока не могут. Я по крайней мере сам не понимаю, что со мной
происходит в эти моменты", – отметил вокалист.
Певец стесняется своего дара. Он редко кому-то
говорит о видениях, так как боится, что его сочтут сумасшедшим. Однако с каждым годом
мистические предзнаменования появляются все чаще, артист даже
начал выходить в астрал.
Все, кто знает об этой особенности Панайотова, советуют ему обратиться к экстрасенсу. Однако артист отказывается от помощи колдунов. В Сети
он нашел товарищей по несчастью и часто делится с ними переживаниями.
"У всех абсолютно одинаковые симптомы – такие же, как и у
меня. Во время сонного паралича я выхожу из тела, наблюдаю за собой со стороны,
могу летать даже за пределами пространства, в котором нахожусь. Это так страшно:
никому не пожелаю такое испытывать. К счастью, это происходит не каждый день",
– заметил артист. Панайотов уверен, что видения будут преследовать его до конца
жизни. Об этом сообщает