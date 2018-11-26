В общей гостиной телестройки произошел конфликт. Пышнотелая Саша Черно встала на защиту возлюбленного Иосифа Оганесяна.

В общей гостинойтелестройки произошел конфликт. Пышнотелая Саша Черно встала назащиту возлюбленного Иосифа Оганесяна.Участники реалити-шоу сообщаготовили ужин, когда между Захаром Саленко и Сашей Черно началась перепалка. Впылу гнева девушка обозвала оппонента "дятлом" и "тупым", в ответ жительтелестройки сказал, что она "балаболка".После в конфликт вмешалсяИосиф. Худосочный возлюбленный Черно грубо попросил Захара следить за словами ис силой толкнул его в плечо. Выходка Оганесяна вывела Саленко из себя.Видимо понимая, что однимударом может нокаутировать соперника, Захар решился на неожиданный прием: онсхватил противника за длинный нос. Иосиф вырвался и полез с кулаками на коллегупо цеху.В ту же секунду на выручку к любимому,сметая всех на своем пути, устремилась Саша. Она бесцеремонно отпихнула женихаи надавала Захару оплеух. Соперников удалось разнять, однако те еще долго переругивались".Видео этой нелепой дракипопало в Сеть. Поклонников реалити-шоу очень позабавило то, как Черно защищала благоверного.Многие отметили, что в этой паре мужиком является Саша."Она его уже второй разчуть не убила! Первый раз на него потолок чуть не свалился , а втрой сейчас. Онаж в другой конец кухни от ее толчка улетел🤔 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Захаркарисковый!она ж могла его придавить своей филиграновой тушей😂😂", "ЗаИоську затопчет слониха", "Черно как бомбовоз 😂налетает Очкует что Есю побьют😂", "Какже повезло Иоси как за каменной спиной😂🤣", "этоужас....Монстр а не девушка" "Какая у еськи заступница 😂 можно кому хочешь и что хочешь говорить","В бой идут кабаны", "Черно-восемьходок 😂", "Занос!!!!!Еслика даже стремно как мужика ударить", "Захар нос ему оторви", "Какойкошмар, Черно хочет всю свадьбу на халяву сыграть по "бартеру", вот ибьется как рыба об лед. Капец полный", "Жиробасиха нападает🙈тикают всееееееээээээ😂", "Господи,какой позор за мужика заступается ,позор Еси. За ворота эту позорную пару", -рассуждали интернет-обыватели.