В общей гостиной
телестройки произошел конфликт. Пышнотелая Саша Черно встала на
защиту возлюбленного Иосифа Оганесяна.
В общей гостиной
телестройки произошел конфликт. Пышнотелая Саша Черно встала на
защиту возлюбленного Иосифа Оганесяна.
Участники реалити-шоу сообща
готовили ужин, когда между Захаром Саленко и Сашей Черно началась перепалка. В
пылу гнева девушка обозвала оппонента "дятлом" и "тупым", в ответ житель
телестройки сказал, что она "балаболка".
После в конфликт вмешался
Иосиф. Худосочный возлюбленный Черно грубо попросил Захара следить за словами и
с силой толкнул его в плечо. Выходка Оганесяна вывела Саленко из себя.
Видимо понимая, что одним
ударом может нокаутировать соперника, Захар решился на неожиданный прием: он
схватил противника за длинный нос. Иосиф вырвался и полез с кулаками на коллегу
по цеху.
В ту же секунду на выручку к любимому,
сметая всех на своем пути, устремилась Саша. Она бесцеремонно отпихнула жениха
и надавала Захару оплеух. Соперников удалось разнять, однако те еще долго переругивались".
Видео этой нелепой драки
попало в Сеть. Поклонников реалити-шоу очень позабавило то, как Черно защищала благоверного.
Многие отметили, что в этой паре мужиком является Саша.
"Она его уже второй раз
чуть не убила! Первый раз на него потолок чуть не свалился , а втрой сейчас. Он
аж в другой конец кухни от ее толчка улетел🤔 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Захарка
рисковый!она ж могла его придавить своей филиграновой тушей😂😂", "За
Иоську затопчет слониха", "Черно как бомбовоз 😂налетает Очкует что Есю побьют😂", "Как
же повезло Иоси как за каменной спиной😂🤣", "это
ужас....Монстр а не девушка" "Какая у еськи заступница 😂 можно кому хочешь и что хочешь говорить",
"В бой идут кабаны", "Черно-восемь
ходок 😂", "За
нос!!!!!Еслика даже стремно как мужика ударить", "Захар нос ему оторви", "Какой
кошмар, Черно хочет всю свадьбу на халяву сыграть по "бартеру", вот и
бьется как рыба об лед. Капец полный", "Жиробасиха нападает🙈тикают всееееееээээээ😂", "Господи,
какой позор за мужика заступается ,позор Еси. За ворота эту позорную пару", -
рассуждали интернет-обыватели.