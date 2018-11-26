Инцидент в Керченском проливе с участием украинских кораблей стал прологом в большой игре, которую затеял президент Петр Порошенко. Цель этого спектакля – удержаться у власти любой ценой. Правда, украинскому лидеру невдомек, что все происходящее может обернуться против него и тогда его ждет, в лучшем случае, судьба Виктора Януковича.

Инцидент в Керченском проливе с участием украинских кораблейстал прологом в большой игре, которую затеял президент Петр Порошенко. Цельэтого спектакля – удержаться у власти любой ценой. Правда, украинскому лидеру невдомек, что всепроисходящее может обернуться против него и тогда его ждет, в лучшем случае, судьбаВиктора Януковича.Очевидно, что Порошенко лично отдал приказ своим морякампойти на жесткую провокацию в российских территориальных водах. Никакой остройнеобходимости перегонять три разваливающихся корабля из Одессы в Азовское море небыло: в Мариуполе и Бердянске хватает военных судов и для защиты портов, и дляпатрулирования своей акватории.Можно предположить, что в Киеве заручились поддержкой или,по крайней мере, обещаниями США и Европы помочь в случае конфронтации сРоссией. Вот только ни Порошенко, ни народ Украины и даром не нужны ДональдуТрампу иди Ангеле Меркель. Но при этом Незалежная должна и дальше по западномусценарию играть свою главную роль в деле дальнейшей изоляции России.Если вспомнить, когда и по каким причинам началась атака наРоссию, то вопросов на этот счет не возникнет. В войне на Донбассе виноватырусские, малайзийский "Боинг" сбили они же, Крым отобрали зеленыечеловечки и т.д. В ответ Москва получает все новые пакеты санкций, ограничений,оскорблений и угроз.То есть, Украина играет роль некоего запала в негласнойвойне против России и теперь по замыслу невидимых кукловодов наступила пора вывестиэту войну на новый уровень и сделать ее вполне осязаемой. И тогда Запад сновасможет обвинить Россию в агрессии и, погладив Порошенко по головке, вести новыесанкции.Порошенко нужно любой ценой удержаться у власти и недопустить возвращения в большую политику Юлии Тимошенко. Это еще один изскрытых смыслов устроенной в Керченском проливе провокации. Оранжевая принцессасейчас лидирует во всех предвыборных рейтингах и поэтому президент, который несможет составить ей конкуренцию на выборах, должен или отменить эти выборы, илиизбавиться от неугодных противников.Военное положение как нельзя лучше подходит для того, чтобыоттянуть неприятный для Порошенко момент расставания с властью. Причем, необязательно втягиваться в полномасштабную войну, достаточно мелкими уколами насуше и на море провоцировать Россию, и таким образом продлевать хоть добесконечности военное положение. В вялотекущем режиме провокаций Порошенкоможет сидеть в президентском кресле еще очень долго.Проблема лишь в том, захочет ли народ Украины мириться стаким положением вещей. Судя уже по сегодняшним сообщениям, прикормленныевластью националисты уже не очень-то довольны происходящим. Они требуют отПорошенко выполнения принципа: "сказал А – говори Б".Президентунастоятельно рекомендуют разорвать дипломатические отношения с Москвой инационализировать все имущество, находящееся на Украине. Такие хотелкинационалистов – первый звоночек к тому, что Порошенко в покое не оставят итогда судьба Виктора Януковича покажется нынешнему президенту путем к спасению.Есть и другая перспектива: свой сценарий развития событийпредложил в интервью член экспертного совета поразвитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Онпредположил, что именно для того, чтобы сохранить в своих руках президентскуювласть, Петр Порошенко совместно с СНБО и СБУ запустили спецоперацию"Кораблики". Так Манукян назвал инцидент в Керченском проливе. После этого, по мнению эксперта, ручной парламент запуститмеханизм военного положения и выборы можно спокойно отменять."Полное отсутствие доступа к СМИ для оппозиции и какследствие запрет любой агитации в отношении других кандидатов. Лишь"кандидат №1" будет иметь право говорить. Любые возражения о военномположении будут безжалостно подавляться. Здравствуй военная диктатура наУкраине", – так видит развитие ситуации Манукян.Но тут, предполагает эксперт, в игру могут вступитькандидаты в президенты Юлия Тимошенко иВладимир Зеленский. Если они попытаются собрать людей на "Майдан 3.0",то это будет означать для них мгновенную смерть, так как при военном положенииникто с предателями Родины церемониться не будет."Единственным выгодоприобретателем от военногоположения на Украине кроме Порошенко может стать темная лошадка. Любоймалоизвестный в стране политик на фоне военного положения на Украине можетвозглавить сопротивление людей этой дикой мере и стать новым кандидатом отнарода. Но кто же на это решится...", – заключает Вадим Манукян.