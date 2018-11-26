Заместителя управляющего Пенсионным фондом РФ по Красноярскому краю Алексея Трофимова взяли под стражу на два месяца. Арест стал следствием ранее возбужденного уголовного дела о превышении должностных полномочий. Задержание чиновника сняли на видео.

Заместителя управляющего Пенсионным фондом РФ по Красноярскому краю Алексея Трофимова взяли под стражу на два месяца. Арест стал следствием ранее возбужденного уголовного дела о превышении должностных полномочий. Задержание чиновника сняли на видео.По версии следствия, в конце 2017 года краевое отделение провело открытый аукцион на приобретение двух административных зданий площадью 1700 квадратных метров для нужд Пенсионного фонда в Ленинском районе Красноярска. Начальная цена контракта превысила 130 миллионов рублей, однако экспертиза установила, что реальная стоимость зданий составляет 54 миллиона, что почти в 2,4 раза ниже выплаченной суммы. Другими словами, офисное помещение на окраине города оценили, как торговый комплекс на центральной улице Красноярска, а деньги вывели через подставную фирму."Это изначально была преступная схема, и каждый участвующий сотрудник и гражданские лица в этой схеме прекрасно понимали, что они совершают противозаконные действия", — заявила старший помощник руководителя регионального управления СКР Ольга Шаманская.В рамках расследования заведенного по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" уголовного дела были проведены обыски в кабинетах и квартирах ряда сотрудников краевого Пенсионного фонда — были изъяты документы, крупные денежные суммы и большое количество банковских карт.Алексея Трофимова, замруководителя фонда, задержали, а спустя пару дней суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте."Он арестован сроком на два месяца по подозрению в превышении должных полномочий, повлекшим крупный ущерб", — сообщили в СКР.