Пилот пассажирского самолета Piper PA-31 Navajo австралийской авиакомпании Vortex Air заснул в полете. Он выполнял рейс из города Девенпорт на остров Кинг и пролетел лишних 46 километров. К счастью, летчик все-такие проснулся и посадил машину в точке назначения. Никто не пострадал.

Пилот пассажирского самолета Piper PA-31 Navajo австралийской авиакомпании Vortex Air заснул в полете. Он выполнял рейс из города Девенпорт на остров Кинг и пролетел лишних 46 километров. К счастью, летчик все-таки проснулся и посадил машину в точке назначения. Никто не пострадал, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Авиационное происшествие зафиксировано еще 8 ноября, однако известно о нем стало только сейчас. Австралийские службы начали проверку по факту "нарушения работоспособности пилота".Piper PA-31 Navajo производится с 1980 года. Всего выпущено 3500 самолетов. Машина оснащена двумя турбовинтовыми двигателями мощностью 300 лошадиных сил каждый. Крейсерская скорость – 393 километра в час, предельная дальность полета в экономном режиме – около 2700 километров. По официальным данным, экипаж состоит из двух человек.