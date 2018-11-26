Проведшие несколько суток в аэропорту на китайском острове Хайнань туристы из Хабаровска и Амурской области вернулись домой.

Проведшие несколько суток в аэропорту на китайском острове Хайнань туристы из Хабаровска и Амурской области вернулись домой.Как сообщалось, около 280 человек должны были прилететь в аэропорт Хабаровске еще 22 ноября, однако рейс был задержан по техническим причинам, напоминает ТАСС. Все это время люди находились в гостиницах, для них было организовано питание.Один из пассажиров задержанного рейса рассказал, что среди туристов было много детей и пожилых людей, некоторые из которых плохо себя чувствовали. Также он отметил, что организованное для части туристов питание было некачественным. При этом другой пассажир, который был размещен в другой – хорошей – гостинице, сообщил, что претензий по поводу питания не имеет.