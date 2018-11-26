Временный поверенный в делах Украины в РФ Руслан Нимчинский будет вызван в министерство иностранных дел России в связи с провокационными действиями Киева в Азовском море, заявила в эфире телеканала Россия 24 официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Временный поверенный в делах Украины в РФ Руслан Нимчинский будет вызван в министерство иностранных дел России. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.По ее словам, поводом для вызова являются агрессивные и провокационные действия Киева в Азовском море. Она подчеркнула, что речь идет не просто о несоблюдении Украиной правовых норм, а спланированной провокации и агрессивных действиях."Эта провокация и весь комплекс провокационных действий готовились заранее", — заявила Захарова.Украинские суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу и были задержаны российскими пограничниками. Три украинца получили ранения, сейчас они находятся в больнице. Суда были доставлены в Керчь.Россия и Украина запросили срочного созыва Совета безопасности ООН. Киевские власти уже обсуждают введение военного положения в стране. На фоне обострений отношения Киева и Москвы к берегам Крыма вылетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС США.