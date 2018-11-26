Мария Захарова с небывалой жесткостью прокомментировала сообщения о провокации Киева у Крымского моста. Украинские власти официальный представитель МИД России назвала бандитами с большой дороги.

Мария Захарова с небывалой жесткостью прокомментироваласообщения о провокации Киева у Крымского моста. Украинские власти официальныйпредставитель МИД России назвала бандитами с большой дороги.Петр Порошенко со своей "гоп-компанией" разорвалина части Украину. Теперь они принялись за Керченский пролив. И после подобнойпровокации они буду кричать на весь мир о демократии."Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданнаягоп-компания, как сейчас это делает Саакашвили, потом будут гастролировать помиру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь заКерченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги", – написалаЗахарова на своей странице в Facebook.Представитель МИДа пояснила выбор жестких эпитетов. По ее словам, таким образомобычно действуют бандиты: сначала провокация, затем силовое давление, а потомобвинение в агрессии.25 ноября два украинских боевых катера и рейдовый буксирпопытались без разрешения российских властей пройти через Керченский пролив. Ихостановила погранслужба ФСБ. Как отмечается, в украинском и европейскомсегменте Twitter немедленно всплыл хештег #StopRussianAgression: Захарованазвала это информационной атакой, последовавшей за неудачной морской вылазкой.Ранее сообщалось, что после того, как украинские суда былизадержаны, им "на подмогу" вышла еще одна эскадра. По данным ФСБ, трисудна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива,легли на обратный курс. А "интернированные" украинские суда сейчасконвоируются в ближайший российский порт.Как сообщают российские спецслужбы,на их борту найдены неопровержимые доказательства подготовки Киевомпровокации силами ВМФ Украины в черноморской акватории. Материалы вскоре будут обнародованы,пишет "Комсомольская правда".