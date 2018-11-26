Президент Украины Петр Порошенко умоляет главу Белого дома Дональда Трампа сделать на него ставку на предстоящих выборах главы государства. Правда, делает это лидер Незалежной весьма оригинальным способом – провокацией в Керченском проливе и дальнейшим введением военного положения.

ПрезидентУкраины Петр Порошенко умоляет главу Белого дома Дональда Трампасделать на него ставку на предстоящих выборах главы государства. Правда,делает это лидер Незалежной весьма оригинальным способом – провокацией вКерченском проливе и дальнейшим введением военного положения.главы украинского государства нет уверенности в победе на очередныхпрезидентских выборах, которые должны состояться в марте 2019 года. Пословам главы Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, президент Украины даже не сможет выйти во второй тур."Всвязи с этим ему важно, чтобы Вашингтон сделал ставку только на него,назначил его главным на этих выборах. Эти моменты определяют тактику егоповедения", – полагает эксперт.соответствии с украинским законодательством, военное положение вводитсяна срок до 60 дней. Однако Порошенко, подчеркнул аналитик, можетпродлить эти сроки и таким образом остаться у власти и после весны 2019года."Главное– это убедить США, что лучшего президента на Украине сегодня нет дляиспользования плацдарма борьбы с Россией", – цитирует Форманчука РИА Новости.Напомним,в минувшее воскресенье два украинских боевых катера и буксир вошли втерриториальные воды России и направились к Керченскому проливу. Послеэтого они были задержаны пограничниками.связи с инцидентом в Киеве состоялось заседание Совета национальнойбезопасности и обороны Украины, на котором президенту Порошенко былорекомендовано ввести военное положение. Теперь решение должны одобритьдепутаты Верховной рады. Военное положение позволяет главе государстваотменить президентские выборы (которые Порошенко по всем прогнозам проигрывает) и дает ему фактически диктаторские полномочия.Приэтом украинский лидер заявил, что вести наступательных действий противРоссии Украина не собирается, торговые отношения прекращать не будет, аиз международных договоров, в том числе минских соглашений, выходить ненамерена.