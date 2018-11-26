Мужчина похитил чугунный бак из бани пенсионерки.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Муромского района. Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).Установлено, что в середине ноября текущего года подозреваемый, взломав запорное устройство на входной двери, проник в баню, принадлежащую 79-летней жительнице города Мурома, откуда похитил чугунный бак для нагрева воды. Обнаружив пропажу, пенсионерка обратилась в полицию.Фигурант был задержан сотрудниками уголовного розыска и дал признательные показания, пояснив, что похищенное имущество сдал в пункт приёма лома, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.