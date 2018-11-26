Федеральные СМИ продолжают черный пиар губернатора

Федеральные СМИ продолжают черный пиар губернатораВ это воскресенье, 25 ноября, на Рен-ТВ показали сюжет, посвященный Владимиру Сипягину. В своем репортаже журналисты подвергли сомнению подлинность его диплома о высшем образовании. Авторы сюжета установили, что поддельный диплом владимирского филиала РАНХиГС можно купить через интернет, что и сделал губернатор.Однако директор ВФ РАНХиГС Вячеслав Картухин подтвердил, что Владимир Сипягин был выпускником регионального филиала «Российской академии госслужбы». Он рассказал наших коллегам с «», что с дипломом губернатора — все в порядке. Оказывается, перед стартом избирательной кампании всю информацию, представленную кандидатами, перепроверяли в облизбиркоме. По его словам, в картотеке университета есть личное дело Владимира Сипягина со всеми необходимыми документами.