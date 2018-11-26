Жуткая авария омрачила открытие заключительной гонки сезона
– Гран-при Абу-Даби. Неприятный эпизод произошел на первом же круге.
Жуткая авария омрачила открытие заключительной гонки сезона
– Гран-при Абу-Даби. Неприятный эпизод произошел на первом же круге.
Гонщик команды Renault Нико Хюлькенберг, горя желанием
обойти соперника на повороте, задел колесо другого болида, несколько раз
перевернулся и влетел в отбойник.
Спасать Хюлькенберга пришлось маршалам. Гонщик сразу же
после аварии по радио сообщил, что с ним все в порядке – однако самостоятельно
покинуть болид не смог, передает Life.ru.