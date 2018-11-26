22 ноября Юлия Салибекова в третий раз стала мамой. Звезда телестройки и ее сынишка выписались из роддома.

22ноября Юлия Салибекова в третий раз стала мамой. Звезда телестройки и ее сынишкавыписались из роддома.Юлия и малыш чувствуют себя хорошо. На своей страницев Instagram супругдевушки Тигран Салибеков опубликовал трогательное видео, которое былоснято во время выписки.Сына родители Багратом. "Подробный отчет будет позже). Ещераз всем большое спасибо! Все прошло отлично. В этот раз мы решили встречатьЮлю с Багратиком узким кругом", – поделился счастливый отец.В свою очередь Юля разместила снимок сноворожденным из дома, где он лежит в кроватке. "Мы тебя очень ждали и оченьлюбим! Большое спасибо вам, друзья, за ваши советы под постами про имя, они намочень помогли", – написала она.Отметим, что Тигран иЮля Салибековы считаются одной из самых крепких пар за все времясуществования "Дома-2". Юлиядолгое время не могла обрести любовь на проекте, но потом на реалити-шоу пришелТигран. Через несколько месяцев девушка сообщила, что беременна.Первое время Салибеков настаивална ДНК-тесте, но позже признал отцовство. Свои отношения влюбленные узаконили вконце 2011 года.