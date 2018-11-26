22
ноября Юлия Салибекова в третий раз стала мамой. Звезда телестройки и ее сынишка
выписались из роддома.
22
ноября Юлия Салибекова в третий раз стала мамой. Звезда телестройки и ее сынишка
выписались из роддома.
Юлия и малыш чувствуют себя хорошо. На своей странице
в Instagram супруг
девушки Тигран Салибеков опубликовал трогательное видео, которое было
снято во время выписки.
Сына родители Багратом. "Подробный отчет будет позже). Еще
раз всем большое спасибо! Все прошло отлично. В этот раз мы решили встречать
Юлю с Багратиком узким кругом", – поделился счастливый отец.
В свою очередь Юля разместила снимок с
новорожденным из дома, где он лежит в кроватке. "Мы тебя очень ждали и очень
любим! Большое спасибо вам, друзья, за ваши советы под постами про имя, они нам
очень помогли", – написала она.
Отметим, что Тигран и
Юля Салибековы считаются одной из самых крепких пар за все время
существования "Дома-2". Юлия
долгое время не могла обрести любовь на проекте, но потом на реалити-шоу пришел
Тигран. Через несколько месяцев девушка сообщила, что беременна.
Первое время Салибеков настаивал
на ДНК-тесте, но позже признал отцовство. Свои отношения влюбленные узаконили в
конце 2011 года.