Во Владимирской области ковровский суд вынес приговор 23-летнему жителю города за осквернение инсталляции «Звезда-Победы» и вандализм. Об этом рассказалиНочью 11 мая, возвращаясь домой из питейного заведения, мужчина повредил символ воинской славы, а затем разбил панель на автобусной остановке «25 лет Октября», причинив ущерб на 28 тысяч рублей.Обвиняемый не отрицал свою вину, но заявил, что ничего не помнит из-за алкогольного опьянения. Суд назначил ему штраф в размере 120 тысяч рублей.