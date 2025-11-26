Ситуацию взяла под контроль уполномоченная по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская.

В Кольчугино Владимирской области набирает обороты история с пятиклассником, который . После обращения мальчика в дело вмешались полиция и органы опеки, и детей поместили в социально-реабилитационный центр.Однако 25 ноября ситуацию . Она подчеркнула, что, несмотря на вопиющий случай, главная цель – сохранить детей в рамках родственных отношений.По словам Раснянской, дети очень привязаны к своей бабушке, которая проявляет о них заботу. Девочка уже находится у бабушки, а мальчик скоро переедет к ней из центра. Сейчас оформляются документы для установления опеки. Ситуация остается на личном контроле омбудсмена.