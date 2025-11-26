Автодорожникам предстоит обновить дорожную инфраструктуру на 12,2 млрд рублей.

За минувший год протяженность дорог, проходящих по территории Владимирской области, осталась прежней, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Перцев. Общая длина дорожной сети региона составляет 16,6 тыс. километров. Это 751 км федеральных трасс, 5063 км дорог областного значения и 10 047 км местных дорог, расположенных в границах муниципалитетов.При этом 88,5% областных трасс — в асфальтобетонном исполнении, 11,2% — в щебёночном, остальные — грунтовые. В раскладке местной дорожной сети ситуация иная — только треть дорог имеют асфальтобетонное покрытие. Свыше 40% — грунтовка.Министр уточнил, что в 2025 году дорожный фонд региона достиг 12,8 млрд рублей. Из этой суммы 3,2 млрд было распределено между городами и районами в форме субсидий.Что касается ремонта, в этом году привели в порядок более 173 км полотна, в том числе 167,7 км дорог регионального и межмуниципального значения и 5,4 км местных путей. На это ушло 2,1 млрд рублей.«Регион достиг установленных на 2025 год целевых показателей нацпроекта: доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящаяся в нормативном состоянии, составила 52,6%, дорог городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, — 85%, аналогичная доля отремонтированных автомобильных дорог опорной сети (это крупные транспортные артерии региона вроде трасс Владимир — Муром — Арзамас или Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики)», — отметил министр.Мосты, фонари и тротуарыСогласно планам, в 2026 году будут выполнены работы на 433 км дорог различного назначения.Дорожники займутся ремонтом 80 км региональных и 160 километров местных дорог, при этом последние будут приводиться в порядок самими муниципалитетами с привлечением субсидий. Общий объем дорожного фонда Владимирской области на 2026 год установлен на уровне 12,2 млрд рублей.Несмотря на то что предварительная сумма субсидий для городов и районов (2,4 млрд руб.) пока ниже показателей 2025 года, министр транспорта заверил, что причин для беспокойства нет. Он пояснил, что аналогичная ситуация наблюдалась в начале текущего года, когда участие в различных программах позволило увеличить эту сумму на 800 млн руб. Есть все основания полагать, что подобный положительный исход повторится и в будущем сезоне.Кроме того, на следующий год региональный Минтранс запланировал ремонт трёх мостов — через реки Хонку, Колпь и Суворощь, а также установку освещения почти на 19 км дорог и строительство 15 км тротуаров. Ожидается, что к концу года эти объемы работ могут возрасти за счёт бюджетной экономии и привлечения средств госпрограмм.Электронные помощникиЕще один немаловажный вопрос — развитие инфраструктуры областного центра безопасности дорожного движения. В нашем регионе уже сегодня внедряют интеллектуальную транспортную систему и развивают сеть автоматических пунктов весогабаритного контроля — тоже в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».В регионе уже в штатном режиме работает АПВГК на дороге Струнино — Площево. В начале 2026 года будет действовать еще шесть АПВГК на дорогах регионального значения: Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики (планируется к вводу после ремонта), Сенинские Дворики — Ковров — Шуя — Кинешма (два пункта), Касимов — Муром — Нижний Новгород, Владимир — Муром — Арзамас, Дубки — Киржач. В 2027 году АПВГК появится на автодороге Муром — М-7 «Волга».Глава регионального Минтранса рассказал и о первых итогах внедрения интеллек¬туальной транспортной системы. Созданы центры управления ИТС Владимирской городской агломерации, установлены 33 умных светофора и 93 видеодетектора транспорта и метеомониторинга.«Интеллектуальная транспортная система направлена на человека, на комфорт всех участников дорожного движения. Здесь есть куда развиваться», — отметил Владимир Перцев.Процесс внедрения ИТС продолжат и в 2026–2027 годах. Планируется модернизация 31 светофора, установка 130 видеодетекторов для мониторинга транспортных потоков, а также запуск трёх автоматических метеостанций на дорогах. Предусмотрено и внедрение подсистемы видеонаблюдения, которая будет включать 77 видеокамер кругового обзора с возможностями машинного зрения.Пополнение автопаркаИзменения коснутся и общественного транспорта. На сегодняшний день в регионе действует 438 маршрутов: 162 городских (149 автобусных и 13 троллейбусных), 250 пригородных (199 муниципальных и 51 межмуниципальный) и 26 междугородних. Людей перевозят 909 автобусов и 141 троллейбус.«Только в 2025 году закуплено 28 единиц: 15 троллейбусов с автономным ходом для Владимира, по два автобуса для Петушинского района и Меленковского округа, а также девять автобусов для межмуниципальных маршрутов. В 2026 году планируем закупить 63 единицы», — уточнил Владимир Перцев.207 автобусов закупят с федеральной поддержкой для городов с населением более 50 тысяч человек (Владимир, Ковров, Муром, Александров, Гусь-Хрустальный) в рамках новой региональной программы «Развитие общественного транспорта». Кроме того, в 2026–2030 годах планируют приобрести 79 троллейбусов для Владимира и Коврова и 45 автобусов для других опорных населённых пунктов области — Вязников, Камешкова, Киржача, Кольчугина, Покрова, Радужного, Суздаля и Красной Горбатки.