Об этом сообщили в прокуратуре области. Выяснилось, что глава города Владимира Дмитрий Наумов в 2024 году представил в адрес губернатора Владимирской области недостоверные сведения о своих доходах и имуществе. Из материала прокуратуры области: Он умышленно в 3 раза (на сумму более 9 млн рублей) занизил стоимость приобретённого им в 2023 году недвижимого имущества, что позволило