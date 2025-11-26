Всего за прошедшую неделю в медучреждения региона Владимирской области обратились 7773 человека.

За прошедшую неделю в медучреждения региона Владимирской области обратились 7773 человека с признаками простуды, из них 2075 во Владимире. Об этом рассказали вЭто на 15,4% меньше, чем неделей ранее, и снижение отмечено во всех возрастных группах, кроме детей 3-6 лет. Лабораторные исследования выявили не только привычные риновирусы, аденовирусы и парагрипп, но и грипп А (H3N2), известный как гонконгский грипп. Это первый случай заболевания в этом эпидсезоне.Специалисты провели 492 исследования, выявив также метапневмовирусы.