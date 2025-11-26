После утверждения в Заксобрании выборы в советы новых округов запланированы на март 2026 года.

Депутаты Суздальского райсовета Владимирской области инициировали муниципальную реформу. Как сообщил , Совет самораспустился и направил в Заксобрание Владимирской области предложение создать два новых образования: городской округ Суздаль и Суздальский муниципальный округ.В состав городского округа Суздаль войдут сам город и ближайшие села – Ивановское, Кидекша, Красное, Сельцо, Троица-Берег, а также поселок Новый. Остальная территория района станет Суздальским муниципальным округом.После утверждения в Заксобрании выборы в советы новых округов запланированы на март 2026 года.