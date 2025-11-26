Работы носят плановый характер и необходимы для поддержания стабильной работы телерадиовещательной сети.

В декабре во Владимирской области пройдут плановые работы на объектах телерадиовещания. Из‑за этого временно прекратится трансляция каналов первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения.О графике отключений Владимирский областной радиотелевизионный передающий центр. Профилактические работы проведут на двух ключевых объектах связи.1 декабря с 10:00 до 16:00 — в Кольчугино. Сигнал пропадёт в пределах Кольчугинского округа.15 декабря с 08:00 до 17:00 — в Муроме. Без телевещания останутся жители Муромского и Меленковского округов.Работы носят плановый характер и необходимы для поддержания стабильной работы телерадиовещательной сети. Специалисты призывают зрителей учесть график отключений при планировании просмотра телепрограмм.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .