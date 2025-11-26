Решение принято по представлению региональной прокуратуры.

Совет народных депутатов досрочно прекратил полномочия главы города Владимира Дмитрия Наумова. Причина — утрата доверия из‑за нарушений антикоррупционного законодательства. Решение принято по представлению региональной прокуратуры.В ходе проверки прокуроры , что в 2024 году Дмитрий Наумов подал губернатору региона Александру Авдееву справку о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В документе он умышленно занизил стоимость приобретенного в 2023 году недвижимого имущества — разница между реальной ценой и указанной в справке составила более 9 млн рублей (в три раза).Такое искажение данных позволило чиновнику обойти обязательную процедуру контроля за расходами, предусмотренную антикоррупционным законодательством.Кроме того, Наумов не сообщил городскому Совету народных депутатов о конфликте интересов. Проблема возникла из‑за того, что глава города лично назначал руководителей ряда подведомственных администрации организаций.По итогам проверки прокурор области направил представление в городской Совет народных депутатов. На основании этого документа полномочия Дмитрия Наумова прекращены досрочно.