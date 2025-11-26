Это первый новый ЗАГС во Владимирской области с 1982 года.

25 ноября в Александрове Владимирской области открылся новый Дворец бракосочетания. Об этомЭто первый новый ЗАГС во Владимирской области с 1982 года и один из всего трех построенных в России за последние три года. Идея строительства появилась в 2018 году, а финансирование было полностью частным: строительная компания «Алдега» взяла на себя обязательство возвести Дворец вместе с торговым центром.Здание было достроено в 2024 году, передано муниципалитету, а ремонт и отделочные работы на сумму более 9,9 миллионов рублей завершились в 2025 году.