Мстёрский художественный музей готовится принять важное событие для всех любителей истории родного края. 27 ноября здесь состоится десятая краеведческая конференция «Голышевские чтения». Об этом рассказали в облправительстве. Конференция посвящена памяти Ивана Александровича Голышева (1838–1896), выдающегося мстёрского краеведа, историка и просветителя. Им издано 10 альбомов с иллюстрациями местных памятников и предметов старины, написано около 500 статей,