В Муроме стартовала процедура выбора подрядчика для капитального ремонта школы №8. На эти цели из бюджета выделено 37,4 млн рублей, следует из документов на портале госзакупок. Победителя

В Муроме стартовала процедура выбора подрядчика для капитального ремонта школы №8. На эти цели из бюджета выделено 37,4 млн рублей, следует из документов на портале госзакупок. Победителя аукциона определят 5 декабря. Подрядчику предстоит выполнить масштабные работы: заменить окна и двери, обновить внутреннюю отделку помещений, включая потолки, полы и стены. Также запланирован ремонт инженерных систем —