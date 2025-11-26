Объект, введённый в эксплуатацию в 1969 году, был незаконно передан в аренду компании «Владимиртеплогаз».

Во Владимирской области в Петушинском районе суд по требованию прокуратуры обязал власти посёлка Городищи изменить схему управления теплосетями, обслуживающими 15 домов уже более 50 лет. Надзорное ведомство выявило, что объект, введённый в эксплуатацию в 1969 году, был незаконно передан в аренду компании «Владимиртеплогаз».на необходимость заключения концессионного соглашения вместо аренды для таких объектов. Концессия обязывает частную компанию не только эксплуатировать инфраструктуру, но и инвестировать в её модернизацию и реконструкцию за свой счёт, что снижает нагрузку на муниципальный бюджет.Суд удовлетворил иск прокуратуры. Теперь администрация Городищ должна провести конкурс для выбора концессионера. Это решение направлено на повышение надёжности теплоснабжения и привлечение частных инвестиций в обновление устаревших сетей. Прокуратура Владимирской области будет контролировать исполнение решения суда.