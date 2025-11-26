На объекте не закончена внутренняя отделка, не смонтирована вентиляция, не завершена кладка перегородок.

Во Владимирской области в Собинской районной больнице ремонт главного корпуса на сумму 395 миллионов рублей может не завершиться в срок. Срок сдачи до 31 декабря, но прокуратура, проверив объект, выявила отставание от графика.Как рассказали , не закончена внутренняя отделка, не смонтирована вентиляция, не завершена кладка перегородок.Руководителю подрядчика, ООО «МБ ИНЖИНИРИНГ», вынесено представление, а ход ремонта взят на особый контроль.