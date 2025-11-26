Во Владимире началось строительство дорожной связки между улицами Гастелло и Куйбышева. Длина нового участка составит более 600 метров, а с учетом всех примыканий и съездов — километр.Трасса

Во Владимире началось строительство дорожной связки между улицами Гастелло и Куйбышева. Длина нового участка составит более 600 метров, а с учетом всех примыканий и съездов — километр.Трасса протянется от ТЦ «Терминал» до «Ивановских мануфактур» и обеспечит дополнительный выезд на Пекинку. Ольга Пехтелева, зам. начальника владимирского филиала ДСУ-3 Сейчас на дороге проводятся подготовительные работы. Мы сейчас