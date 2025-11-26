ЗАГС города Владимира рассказал, какие даты популярны для заключения брака зимой 2026. Их 6, и больше всего таких дат в феврале следующего года. 16.01.2026 (пятница) – дата символизирует семью (1+6=7),

ЗАГС города Владимира рассказал, какие даты популярны для заключения брака зимой 2026. Их 6, и больше всего таких дат в феврале следующего года. 16.01.2026 (пятница) – дата символизирует семью (1+6=7), идеальна для брака. 14.02.2026 (суббота) – День всех влюблённый, классика. 20.02.2026 (пятница) – сочетание двоек и нуля символизирует начало и гармоничное равновесие. 26.02.2026 (четверг) –