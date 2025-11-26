Идет мужик по пустыне, жара, сухота, сил у него нет больше, он говорит поднимая голову к небу: " господи, как я хочу пить! " Сверху летит лопата и голос: " Копай! " он начинает копать, вдруг фонтан воды прохладной, он плещится, пьет, наслаждается, радуется, говорит: "Спасибо господи! ", сверху голос: "Лопату верни! ", он возвращает, думает и говорит: " Я хочу есть! ", голос: " Копай! ", опять копает, раскапывает в банановых листьях мясо, наелся, : " Спасибо! " Голос: " Лопату верни! ", Кинул, Вдруг вспомнил: "
Господь, дай мне женщину для полного счастья, я хочу с ней переспать! ",
Голос: " Копай! ", начинает копать, день, ночь, день, устал, злой, вымотоный, садится на край карьера который сам нарыл, и со злобой говарит: " Заебался уже! ", сверху голос
