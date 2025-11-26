Традиционный владимирский фестиваль «Межнациональная елка» в этом году пройдет на бульваре художника Иванова. Праздник состоится уже в 4-й раз, впервые его провели в 2022 году. Все жители

Традиционный владимирский фестиваль «Межнациональная елка» в этом году пройдет на бульваре художника Иванова. Праздник состоится уже в 4-й раз, впервые его провели в 2022 году. Все жители города активно участвуют в украшении символа Нового года и приходят с семьей на фестиваль. Чтобы собрать всех желающих, площадка празднования увеличилась. Юлия Жирякова, начальник управления по связям с