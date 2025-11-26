Сотрудники полиции, представители администрации Владимира, городского Общественного совета и учащиеся кадетского класса владимирской школы №36 провели совместную акцию в Кадровом центре

Сотрудники полиции, представители администрации Владимира, городского Общественного совета и учащиеся кадетского класса владимирской школы №36 провели совместную акцию в Кадровом центре «Работа России». Посетителям рассказали, как телефонные мошенники манипулируют людьми и какие уловки используют. Особый акцент сделали на опасных схемах: лже-«онлайн инвестиции» и сомнительные предложения о работе «курьером». Что делать, если вы попались? Если после