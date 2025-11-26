За последние сутки пользователи оставили десятки сообщений о неполадках.

Жители Владимирской области массово сообщают о проблемах с интернет‑соединением и мобильной связью. За последние сутки пользователи оставили десятки сообщений о неполадках — от полного отсутствия сигнала до медленной работы приложений.Пользователи из Владимира, Вязников и других населённых пунктов региона жалуются на: пропажу домашнего интернета (в том числе у провайдера «Ростелеком»); сбои в работе мобильного интернета и голосовой связи; неработоспособность мобильных приложений (например, сервиса «Альфа‑Банка»); проблемы с доступом к онлайн‑играм («Мир танков») и другим сервисам.Эксперты называют несколько вероятных источников сбоев: технические работы на серверах и линиях связи; перегрузка сетей из‑за повышенного трафика; DDoS‑атаки на инфраструктуру провайдеров; временные ограничения доступа по решению госорганов или антивирусов; неполадки на стороне конкретных операторов или сервисов.Ранее , что Минцифры РФ расширило перечень ресурсов «белого интернета» — сервисов, которые остаются доступными даже при ограничениях на мобильную связь. Это особенно актуально для Владимирской области, где пользователи уже несколько месяцев сталкиваются с перебоями в работе мобильного интернета.