Мужчина управлял автомобилем Mercedes-Benz G-класса («гелендвагеном») без номерных знаков.

Водителя из Александрова, угрожавшего сотрудникам ГИБДД применением насилия, суд наказал сурово. Суд установил, что 16 марта текущего года мужчина управлял автомобилем Mercedes-Benz G-класса («гелендвагеном») без номерных знаков. Получив требование остановиться, нарушитель проигнорировал полицейских и продолжил путь, неоднократно создавая аварийные ситуации.Покидая пределы Кольчугино, обвиняемый скрылся в полях близ деревни Косково Александровского района. Там полицейские были вынуждены подойти к нему пешком, поскольку служебный транспорт застрял в грязи.Однако даже после остановки водителя, тот снова сел за руль и предпринял две попытки таранить стражей порядка. Полицейские чудом избежали столкновения, в прокуратуре.Вскоре автомобилиста задержали, а его машину арестовали. Суд назначил водителю штраф в размере 180 тысяч рублей и запретил управлять любыми транспортными средствами сроком на два с половиной года. Кроме того, роскошный внедорожник конфискован в пользу государства.Решение суда пока не вступило в законную силу.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .