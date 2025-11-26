Были доставлены книги, игрушки, раскраски и развивающие игры.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин в рамках благотворительной акции «Коробка храбрости» привез подарки для юных пациентов Областного центра специализированных видов медпомощи.Благотворительную акцию «Коробка храбрости» придумали в «Единой России» тринадцать лет назад, но участвуют в ней не только партийцы. Неравнодушные люди дарят маленьким пациентам игрушки, книжки, канцелярские принадлежности. Всё для того, чтобы поддержать ребят, ведь лечение часто бывает сложным, и необходима дополнительная мотивация и смелость, чтобы справиться с процедурами.- Не первый год участвую в этом добром деле. В этот раз привёз подарки пациентам Областного центра специализированных видов медпомощи во Владимире, в мкр Пиганово. Здесь проходят лечение дети со всего региона. Есть ребята из других областей, — . — Пообщался с ребятами, родителями малышей, с медперсоналом. Важно было узнать, как на практике реализуются решения, которые мы принимаем в Госдуме в поддержку здравоохранения. Например, как обстоят дела с привлечением кадров в педиатрию. Конечно, надо улучшать и материальную базу. Хочется, чтобы наши ребята не болели, а если уж такое случилось, то лечение было комфортным и эффективным.Дети с большим интересом распаковывали подарки, привезенные парламентарием. По его словам, радость в глазах ребёнка — это и есть награда для всех участников акции.- Когда ко мне подошла одна из девочек и сказала: «Можно я вас обниму? Спасибо за подарок!», то это было очень трогательно, — рассказал Алексей Говырин. — Очень надеюсь, что «Коробка храбрости» поможет и ей, и другим ребятам преодолеть любые трудности, связанные с лечением, и уже к Новому году быть дома, в кругу родных.