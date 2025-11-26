Опубликовали перечень из 25 локаций для выездной регистрации брака.

Во Владимирской области опубликовали перечень из 25 локаций для выездной регистрации брака. Список подготовилоТеперь жители Владимира, Коврова, Мурома, Радужного, Александрова, Вязников, Гороховца, Камешково, Петушков, а также Ковровского, Вязниковского, Гусь-Хрустального и Петушинского районов могут выбрать живописные места для торжественной церемонии.Например, во Владимире предлагаются «Патриарший сад» и Дом культуры молодежи. Для организации такой регистрации паре необходимо подать заявление в ЗАГС и оплатить дополнительные услуги.