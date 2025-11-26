Энергетики Владимирской области значительно обновили свои электросети. Они установили более 2,5 тысяч современных изоляторов на ключевых линиях электропередачи. Об этом сообщили в

Энергетики Владимирской области значительно обновили свои электросети. Они установили более 2,5 тысяч современных изоляторов на ключевых линиях электропередачи. Об этом сообщили в правительстве области. Специалисты компании «Россети» обновили изоляцию на четырех высоковольтных линиях региона. Это нововведение повысит надежность электроснабжения для восточных и северо-восточных районов области, а также обеспечит стабильный обмен мощностью с Московской и Нижегородской