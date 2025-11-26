В период с 17 по 23 ноября лабораторно подтверждено 77 случаев заболевания коронавирусом. Неделей ранее было 106 случаев. Больше всего выявленных пациентов в Гусь-Хрустальном – 27 человек, во

В период с 17 по 23 ноября лабораторно подтверждено 77 случаев заболевания коронавирусом. Неделей ранее было 106 случаев. Больше всего выявленных пациентов в Гусь-Хрустальном – 27 человек, во Владимире – 20 и Ковровском районе – 12. Незначительно снизилось количество заболевших, у которых коронавирус осложнён пневмонией. Таких случаев – 6,5%. У остальных пациентов ковид протекает в