Краткая история СССР.
В истории СССР можно выделить три основных этапа. На первом этапе ликвидировали богатых и делили их имущество между бедными. Но имущества на всех не хватило. Тогда на втором этапе приступили к ликвидации бедных. Но не хватило на всех ликвидаторов. На третьем этапе уже ничего другого не оставалось, как ликвидировать само имущество, дабы нечего было бы делить. Когда был достигнут крайний предел ликвидности, то как-то сам собой ликвидировался СССР. Чтобы имущество окончательно не пропало, прежнее руководство было вынуждено принять персональную ответственность за это имущество на себя и поделить его остатки только между собой. Но это уже следующая история.
