В городе Камешково Владимирской области скорбят по Алексею Касаткину, который погиб в зоне специальной военной операции. Ему было 48 лет. Информацию об этом во вторник, 25 ноября, сообщилаАлексей родился и вырос в Камешково, здесь же получил образование, а после работал на различных предприятиях района. Впоследствии он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на фронт.Жизнь бойца оборвалась на территории Донецкой Народной Республики. Его похоронили со всеми воинскими почестями на городском кладбище.