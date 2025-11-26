Всего с февраля 2017 года женщину 12 раз привлекали к уголовной ответственности.

43‑летняя жительница Петушков получила реальный срок за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Петушинский районный суд приговорил женщину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии‑поселении и штрафу в 155 тысяч рублей.С марта по май 2025 года она зарегистрировала в своей комнате общежития площадью 18 кв. м шестерых граждан Узбекистана, хотя не собиралась предоставлять им жилье.Примечательно, что это не первое подобное нарушение в биографии осужденной. Еще 25 апреля 2025 года ее уже судили за пять аналогичных эпизодов и назначили 1,5 года условно с испытательным сроком такой же продолжительности. Однако даже во время рассмотрения того дела женщина продолжила противоправные действия, в прокуратуре.Всего с февраля 2017 года женщину 12 раз привлекали к уголовной ответственности — в общей сложности за 26 эпизодов фиктивной регистрации иностранцев.На данный момент приговор в законную силу не вступил.